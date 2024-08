La historia de la doctora en Biología Química, Rosa Vásquez, podría inspirar un documental de National Geographic, precisamente el canal de Disney que respalda sus investigaciones y campañas en favor de proteger los ecosistemas amazónicos y la conservación de la naturaleza en el mundo. “Yo nací en Lima, pero mi familia materna es de Ancash, y de parte de papá, tenemos ancestros que vienen de las selvas altas de Junín. Crecí muy de cerca de mi abuelita, quien era curandera en su pueblo donde no había hospital, y por eso ella armó toda una farmacia natural en nuestro jardín. En mi caso, me acerqué a la medicina natural, pero también tenía curiosidad por el aspecto científico”, dice la exalumna del Icpna.

La ciencia te estaba marcando el rumbo desde pequeña...

Correcto, por eso decidí estudiar Biología molecular y Bioquímica para poder llegar a los más profundo que pueda en la investigación científica, y saber cuál es el impacto que puedes tener directamente en la conservación, que aunque parezca ilógico no se oye fuerte en muchos lados. Algo que ha sido clave para poder navegar en estos mundos de conocimientos de ciencia moderna entre Perú y otros países, es tener también el dominio del idioma inglés que me ha abierto las puertas que de otro modo, hubiera sido imposible.

¿Cómo llegaste a vincularte con National Geographic?

National Geographic es un grupo súper reconocido a nivel mundial, líder en temas de naturaleza, ciencia y educación, y cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Michigan, mi sueño y mi meta fue poder retornar y realizar las investigaciones en la Amazonía peruana y en otras zonas del Perú. Postulé a un financiamiento con ellos y tuve el honor de que me seleccionaran, por justamente, no solo tener el nivel innovativo de ciencia y de la Amazonía, sino también por tener esa mentalidad de que sea una colaboración interdisciplinaria y dinámica entre gente local, internacional, en español e inglés.

Para lograr ser aceptado por National Geographic debes tener un proyecto sustentado, claro, interesante. Y no necesariamente tiene que ser como en mi caso, que es investigación científica analítica, también puede ser acerca de cultura, temas sociales, temas humanos, incluso fotografía. pero cómo haces que resalten esos temas que a veces no se tocan. Además de tener una idea creativa, que te posicione como una persona que puede liderar este tema, también es el poder manejarte entre múltiples culturas a nivel internacional y en múltiples idiomas.

Tienes un proyecto de crianza de abejas sin aguijón y el estudio de su miel medicinal que está recibiendo visibilidad internacional.

Que la mayoría de peruanos no conoce y creo que esa es nuestra labor que es hacerlas visibles, las abejas nativas propias de nuestra Amazonía, solo se ha reconocido solo la abeja europea africana. En el Perú contamos con más de 175 especies de abejas que no pican, que no tienen aguijón, que son únicas de nuestra Amazonía, y cada una muy diversa a otra, en colores, tamaños, los sabores de las mieles que producen, parecen como una película de Disney, y que la mayoría de peruanos a menos que uno haya vivido en la selva, o tenido ese contacto, no conoce.

Qué le dirías a los jóvenes peruanos que quieren dedicarse a la ciencia en el Perú y sienten que no serán reconocidos. Yo creo que nuestro país está fortaleciéndose para que no sea necesario emigrar si uno quiere hacer ciencia impactante y de alta calidad, incluso en las mismas comunidades. La misión sería que los jóvenes científicos peruanos trabajen mano a mano con las comunidades indígenas y que sean parte de proyectos con colaboradores internacionales, que es algo clave.

No hay que bajar la guardia, siempre hay que buscar nuevas oportunidades. Yo les diría a los jóvenes que sigan aquello que les llama la atención, y que fortalezcan sus habilidades que van a ser claves. Para mí no solo fue la curiosidad y la habilidad de hacer preguntas, sino fue la capacidad de poder navegar diferentes mundos e idiomas, poder servir como puente entre Perú y mundos internacionales a través del inglés y también para entender el contexto cultural y cómo abarcar y encontrar posibilidades y apoyo afuera también.