Entre las diversas experiencias que nos permite nuestro mundo emocional, está el sentimiento de nostalgia. Un imposible viaje pero en algunas ocasiones añorado hacia nuestro pasado.

En el unipersonal “Encajada”, Gia Rosalino interpreta a la payasa Nostalgia, que navega por sus recuerdos más íntimos en busca de aligerar el peso de ellos mismos.

En una entrevista con Diario Correo, la actriz se sinceró sobre los desafíos que enfrentó en el proceso de creación de este show que sólo tendrá cuatro funciones, del 1 al 4 de mayo en el Nuevo Teatro Julieta de Miraflores. Las entradas las pueden adquirir en Joinnus. Y en una época donde el hate abunda en redes sociales, la artista revela cómo suele lidiar con las críticas.

—¿Cuándo te diste cuenta que tu sueño era la actuación?

Creo que ya lo sabía más o menos en el colegio, pero mi mamá no quería porque, como sabemos, es una carrera difícil. Hablé con ella y le dije que no la hacía estudiar Comunicaciones, que era lo más cercano, por así decirlo. Entonces me dijo que averigüé un lugar que sea estatal, porque la Católica costaba demasiado y encontré la Escuela Nacional de Arte Dramático.

—¿Qué te motivó a presentar “Encajada”?

La idea sale de dos amigas que conocí en pandemia, que estaban haciendo su tesis y me llamaron para ser su actriz. Salió un rollo en su tesis, que luego me llamaron y me dijeron: “¿Qué tal si hacemos un unipersonal de tu vida?“. Acepté con mucho miedo pero creo que ha salido algo bien bonito. Es en base a mi pasado, a lo que me pasó en adolescencia e infancia, pero a través de la técnica del clown.

—Si miras este proyecto con cierta objetividad, ¿consideras que realizar un unipersonal pone a prueba tu capacidad actoral?

Sí, creo que yo no me sentía preparada para hacerlo. Solamente llegó y dije: “Vamos a ver qué pasa”, porque me imaginaba hacer un unipersonal a los 50 años. Creo que en la mayoría de actores y actrices es como, demostrarnos que sí podemos. Tengo mucho miedo igual, pero creo que sí lo voy a lograr.

—¿Qué desafíos te hizo enfrentar como actriz?

Es difícil para todo el equipo en general porque tenemos que comenzar a crear desde cero. Entonces, yo estoy al frente, comienzo a improvisar en base a las indicaciones que me da mi directora, pero luego hay una chamba de escribirlas, de ver qué va, qué no va, qué funciona, qué chistes funcionan, qué no funcionan, qué queremos contar. Entonces, creo que el proceso creativo desde cero es muy tedioso.

—¿Por qué llevar este unipersonal a los escenarios a través de la técnica del clown?

Yo estudié actuación, pero desde que entré a la escuela me di cuenta que me amaba bastante la comedia, también me gusta el drama, pero ya me comenzaron a llamar para comedia y ahí comenzó una formación de payasa. Estudié en Gestus, en La Tropa del Eclipse y en Pataclaun, también con otros profesores que venían de Argentina y me enamoré del clown.

—¿Se está ejerciendo algún tipo de crítica con este show?

Creo que no hay una crítica. Más que todo es una obra que habla de la nostalgia, de la esperanza y del pasado de las personas, creo que toca mucho eso. Incluso el personaje de la payasa se llama Nostalgia. Más que una crítica, queremos dar ese mensaje de esperanza.

—¿Es un buen momento para las comediantes mujeres en el Perú?

Sí, conozco a muchas amigas que son comediantes y son muy buenas. Creo que lo que necesitamos es más apoyo y más espacio para poder crear entre nosotras.

—¿Cuál crees que es el impacto social del teatro hoy en día?

Crear es muy difícil, cosa que recién estamos tratando de hacer, pero el teatro cambia mentes y vidas. No solo para las personas que lo hacen, sino para las personas que lo ven. Es una experiencia en la que sales con una nueva mentalidad, te vas cuestionando cosa y te mueve cosas. Es lo que necesitamos ahorita en nuestro país, que nos remuevan cosas para cuestionarnos de verdad y decir: “Quiero cambiar esto”.

—¿Qué aspectos positivos rescatas de tu participación en “Al Fondo Hay Sitio”?

Trataba de no cuestionar el personaje porque era media mala Ana Lucía, pero me divertí mucho. También aprendo en la televisión porque tiene otro tiempo, es muy rápido todo. El teatro es un proceso, la obra se desarrolla del inicio al fin, en una.

—¿Sientes que tu talento actoral está siendo más reconocido en la actualidad?

Creo que sí, a partir de ese personaje me han conocido más personas y desde ahí siguen un poco más mi trabajo. Los invito a que me sigan en el teatro porque es lo que más hago y lo que más me gusta.

—¿Qué consejo le darías a aquellos que recién inician su carrera en la actuación?

Que estudien mucho, que sean disciplinados, porque es una carrera que necesita mucha disciplina. También es un trabajo en donde vamos a estar muy conectados con el fracaso. O sea, vamos a recibir muchos no en el comienzo y no dejar que eso nos hagan salir de esto que amamos.

—¿Cómo manejas los comentarios de los detractores en redes sociales?

Cuando conocí el hate, me sorprendió porque nunca había pasado por algo así. Luego me fui cuestionando quiénes son estas personas que están detrás de una pantalla y que creo que muchos artistas lo pasan. Decidí borrar los comentarios y bloquear a las personas por mi bienestar emocional. Ya no hago mucho caso. Igual ahora ya no tengo tanto hate, creo que fue en una época. Decirle también a mi familia que no se lo tomen tan a pecho.

—¿Qué deseas transmitirle a los espectadores con este unipersonal?

Quisiera que se lleven estos recuerdos de esta payasa. Algo muy importante que tiene es que ella lo ve todo con mucha esperanza, a pesar de que le hayan pasado cosas feas en su pasado, ella siempre tenía la esperanza de que algo bonita venga. A parte de eso también, hay un personaje que también está, no es un actor pero trata sobre el abuelo. Esta compañía que ha recibido esta payasa que ha pasado cosas difíciles, también ha sido muy importante. El conjunto de eso hace a esta payasa que se llama Nostalgia.





MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA CON GIA ROSALINO

(Entrevista y video: Gianina Laredo Ravello)

TE PUEDE INTERESAR