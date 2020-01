Recorrer los pasajes de un teatro, es como transitar por su hogar. Sonia Seminario lleva más de sesenta años dedicada a ser actriz en un país donde, empezar una propuesta artística, siempre es una tarea titánica. Hoy, subida nuevamente sobre un escenario, la protagonista de “La eternidad en sus ojos”, reflexiona sobre este camino que le ha tocado llevar, para que el público ingrese a su casa.

¿Qué es lo más complicado que le ha tocado enfrentar?

Mucha gente dice que le cuesta el teatro porque deja amistades y tiene que sacrificar algo por estar todos los fines de semana aquí, cuando otra gente sale. A mí no me incomoda porque amo lo que hago. Siempre lo he puesto en primer lugar.

Es la decisión que tomó cuando ingresó a la ENSAD, vivir la vida de los demás...

He tenido muchas satisfacciones en obras hermosas que he hecho. Luego, conocer gente como Eduardo Adrianzén, Oscar Carillo, que es el grupo con el trabajo en los últimos años. También, mi hija se dedica al teatro, le gusta tanto como a mí. Eso es una gran satisfacción.

Satisfacción como la de regresar con la obra “La eternidad en sus ojos”...

Es una linda obra. Eduardo (Adrianzén) la escribió por mis sesenta años en el teatro. Es una puesta en escena que, además de contar una hermosa historia de amor, retrata muchas situaciones durante los años del terrorismo. Es importante que la gente recuerde lo que sucedió en esa época. El peruano suele olvidar rápidamente todo.

Usted ha dedicado su vida al teatro. El crecimiento de esta propuesta artística, ¿qué le produce?

Sí, pero también hay que destacar a Lucía Irurita. Somos las dos que quedamos de aquellos años cuando todo empezaba. Cuando empezamos nosotros era todo muy duro, pero todo es parte de seguir creciendo.

¿Contra qué luchaban antes?

Batallamos contra la indiferencia del público. La gente de Lima no estaba acostumbrada a ver teatro. Cuando Lucía y yo empezamos, la gente iba mucho al ballet. Le encantaba. Venían bailarines de todos lados. El teatro no tenía mucha acogida. Luego empezó el Club de Teatro, La AAA, el grupo Histrión.

Perfil

Sonia Seminario, actriz

Tiene más de sesenta años de trayectoria como artista en cine, teatro y televisión. Este año volverá con una nueva temporada de la obra “Tu madre, la Concho”.