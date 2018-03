Stephen Hawking: Las dos mujeres que marcaron su vida con el amor y con el maltrato

Síguenos en Facebook y YouTube

Dicen que en la vida, tenemos un primer amor, aquel que por más que pase el tiempo y las circunstancias, no se olvida. Quizás fue ese el que sintió el científico Stephen Hawking por su primera esposa. El hombre que tenía respuestas para muchos temas y complejidades del Universo, pero si había algo que lo intrigaba eran las mujeres.

Tras la reciente muerte de uno de los genios de la física de este siglo, recordamos a las compañeras sentimentales —o las más representativas— que tuvo el cosmólogo, una quien lo marcó por el amor dedicado y otra que lo agredió durante años.

Jane en la vida de Hawking

Stephen y Jane Hawking, el día de su boda. / Guardian

Jane Hawking a la que conoció en Oxford con 21 años, poco tiempo antes de ser diagnosticado con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A Hawking le dieron dos o tres años de vida. Pero a pesar de eso, Jane estuvo siempre dispuesta a apoyarlo en este camino de recuperación. Pero tras 25 años de convivencia, ambos se separaron.

«Era un genio minusválido, con sentido del humor, pero que estaba obsesionado con la física» dijo Jane para el diario español La Razón.

En la misma entrevista, Jane, la ex esposa de Hawking aseguró que no existía equilibrio en su relación porque él sólo se concentraba en la física. "Me trataba como a una sirvienta. Estaba allí para prepararlo todo. No me tenía mucho respeto", confesó.

Sin embargo, en el estreno de la película 'The theory of Everything' (La teoría de todo o de las cosas) que trata sobre la vida Stephen Hawking y su primera esposa, Jane Wilde, a la que dejó por la enfermera que le cuidaba, Elaine Mason, con la que se casó en 1995, tras obtener el divorcio de Jane, y de la que se divorció en 2006 fue el motivo para volverse a reencontrar y demostrar al menos ante cámaras, su estrecha amistad.

La enfermera de Hawking

La otra mujer en la vida de Hawking fue una enfermera, Elaine Mason, conocida como "el monstruo" o "la pesadilla". El gran misterio en la vida del autor de Breve historia del tiempo, sigue siendo cómo y por qué se enamoró de su cuidadora personal, que acabaría convirtiéndose en su segunda esposa. De acuerdo a periodistas y amistades de Hawking, Mason no solo manipuló a Hawking, sino que le humilló y golpeó sistemáticamente al científico.

La turbulenta relación de Hawking con la enfermera Elaine Mason le distanció no solo de Jane, ya que algunos aseguran que fue el motivo 'principal' del divorcio con su primera esposa, a su vez, esta relación nociva hizo que se alejara de sus hijos.

