El balompié es un deporte que está inmiscuido en la sociedad latinoamericana, al punto de que es considerado como parte de la cultura de diversos países. Sin embargo, el fútbol femenino ha pasado desapercibido y no ha obtenido el reconocimiento merecido. Para llenar este vacío, surge ‘PLAYOFF’, una obra dirigida por Jen A.Woytkowski, que marcará un partido decisivo para la liberación de siete mujeres que plantan cara al machismo y los estereotipos que siguen vigentes.

La maternidad, los salarios, las relaciones amorosas, las enfermedades y los hombres posesivos, va apareciendo en un vestuario, donde se vive con pasión el fútbol y en el que también surgen esos supuestos rasgos masculinos, como la ambición, que cuando se trata de mujeres parece que están mal vistos.

En una entrevista con Diario Correo, la actriz Valquiria Huerta, quien forma parte del elenco, nos da su opinión sobre el papel del deporte femenino en una sociedad con un machismo feroz en algunos ámbitos. ‘PLAYOFF’ se presenta en el Teatro de Lucía hasta el 16 de agosto.

¿Qué te atrajo del guion de ‘PLAYOFF’?

No soy una persona que ve mucho fútbol en su vida diaria. Antes de la obra no me interesaba, pero creo que le he agarrado un gusto porque ahora entiendo el trabajo de equipo y la comunicación simplemente con la vista que se necesita. Además, tampoco era consciente de la diferencia del fútbol femenino y masculino en cuanto a cobertura, presupuesto y la importancia que le dan, eso es algo que se reflexiona en la obra.

Uno de los temas que visibilizan son las relaciones entre mujeres, incluso tu personaje está involucrada en un triángulo amoroso. ¿Cuáles dirías que fueron los principales desafíos que enfrentaste al interpretar tu papel en esta obra?

Creo que mi personaje tiene una energía bastante parecida a la mía, lo he gozado muchísimo. Considero que el desafío más grande ha sido aprender a jugar fútbol de una forma en la que se vea como el cuerpo de una futbolista. Mis sobrinos me ayudaron en algunas cosas mínimas y pude soltarme mejor con nuestra entrenadora que nos enseñó cosas más avanzadas.

Siento que “PLAYOFF” intenta romper falsos mitos respecto a la mujer, ¿qué reflexiones tienes sobre el machismo, no solo en el fútbol, sino en varios escenarios sociales?

Todo está dicho. Las cifras se ven por todos lados, a cuantas mujeres matan y violan. Creo que está muy presente y el que no lo quiera ver se está poniendo una venda gigante en los ojos. Lo primero es darse cuenta, unirse a la causa y ser conscientes de que esto está pasando todos los días. Si las personas correctas no hacen algo al respecto, esto va a seguir pasando.

Lamentablemente la sexualización y machismo son problemáticas que afectan a las mujeres, ¿cómo lo enfrentas en redes sociales o en tu día a día?

Las mujeres estamos expuestas a esto desde que tenemos memoria y una a veces trata de no darle importancia. Si me comentan algo que no me parece, simplemente borro y ya. Creo que no puedo dejar que me afecte porque sería demasiado.

¿Qué impacto esperas que tenga esta obra en el público, especialmente en términos de conciencia y cambio social?

El público se lleva lo que quiere de una obra. Hay siete personajes con diferentes historias con las que se podrán identificar y tomar consciencia de que el género no es un deporte o color, sino algo muchísimo más amplio y profundo. Además, ver más mujeres en puestos que supuestamente son “masculinos”.

En la obra muestran con naturalidad algunos temas que aún son tabú para muchos, como la homosexualidad. ¿Cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora? ¿Has notado alguna reacción en particular que te haya sorprendido?

Sí, claramente las personas se sorprenden. Pero te juro que yo también tendría la misma reacción si fuera el caso de un chico y una chica. Creo que es por como se lleva la obra, más que por ellas. También un poco por la crudeza del momento. Hay que empezar a normalizarlo y mostrar más realidades de las que tenemos alrededor. Por eso también me gustó tanto contar esta historia, hemos hecho un match bonito con las chicas y trabajamos muy bien juntas. Eso es súper lindo.

¿Qué aprendizajes personales has obtenido a través de tu participación?

La realidad de las futbolistas femeninas, puedes ser la mejor jugadora y ni así podrías ser más reconocida como los futbolistas. Esa realidad no la conocía porque no sabía mucho de este deporte. Es lindo encontrarse con una obra que va con tu discurso y al salir deseas que el mundo haya cambiado un poquito.

Cuéntanos sobre tus futuros proyectos en lo que resta del año.

Doy clases de actuación para niños en Butaca Film, que también es productora de ‘Playoff’. Por ahora, algunas cosas que están confirmarse en teatro. El próximo año vuelvo a hacer teatro para niños, es algo que amo.