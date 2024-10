El prestigioso intelectual cajamarquino Jorge León Zevallos, exdirector del Instituto Nacional de Cultura y sobrino materno del notable pintor indigenista Andrés Zevallos de la Puente, quien resucitó y actualizó al soberbio narrador de relatos humorísticos orales Lino León en su libro “Cuentos del tío Lino”, ha escrito una estupenda y original biografía de su padre, el académico, filólogo, crítico e investigador literario Zoilo León Ordóñez, natural del distrito de San Benito, provincia de Contumazá.

Para el autor de esta biografía, debe haber sido muy difícil asumir una posición neutral o imparcial con el tema y el referente de su obra, por lo que, una y otra vez, se recuesta en el recuerdo y en el sesgo entrañable de la sangre paterna. Entonces, a través de una documentación e información prolijas y exhaustivas, nos presenta los pasos, tanteos, avatares, esfuerzos, riesgos, peldaños, logros que entretejieron la vida fecunda y creadora de su distinguido padre, cuya figura y acciones resultan admirables y ejemplares; pero también, por el peso de su altura, trascendencia y significado, se torna inalcanzable, de manera que el biógrafo con frecuencia se sumerge en la comprensible e ilimitada admiración por la figura paterna, patrimonio cultural de Cajamarca, voz y pluma de la cátedra universitaria, incansable explorador de la lengua y la cultura hispana y peruana, desbordante de sabiduría de vastas proyecciones y mensajes.

TRAYECTORIA PEDAGÓGICA Y MAGISTERIAL

Paso a paso, con brillante y exploradora pluma, el autor de esta original biografía recrea y reconstruye la trayectoria de su ilustre progenitor como hijo de su natal San Benito (Contumazá), su paso por el colegio de la provincia natal, como estudiante de primaria y secundaria, y luego los estudios superiores, específicamente en la Universidad Nacional de Trujillo bajo la orientación y estímulo del maestro español Antonio González Villaverde, seguramente el último erudito de la literatura hispánica que pasó por la UNT.

El registro de la vida paterna continúa con la recreación de su desempeño profesional en las aulas del colegio “Abel Alba”, de su propia provincia, así como su paso por el “San Ramón”, de Cajamarca, el ejercicio docente en el Colegio Militar “Ramón Castilla” de Trujillo; asimismo, en los institutos pedagógicos y en la cátedra, especialmente de la Universidad Nacional de Cajamarca.

PROFESOR DE MATEMÁTICAS A LA FUERZA

Pero no todo es información, sino también una ventana a los hechos aparentemente curiosos, y aleccionadores que van más allá de la anécdota y que revelan el alto dominio intelectual y la calidad profesional del protagonista. Para ejemplo, esta perla: siendo Zoilo León profesor de la Escuela Normal Urbana de Cajamarca, sus superiores, que no lo querían bien, lo acosaron seriamente asignándole la asignatura de matemáticas, precisamente a quien amaba y conocía como pocos las letras españolas y literarias de manera notable. El hecho es que al final de año, sus alumnos de la Escuela Normal no querían que se le cambiara de profesor de matemáticas, porque con él aprendían mucho mejor.

Específicamente, en el ejercicio de la cátedra universitaria, Zoilo León Ordóñez no era un intelectual nativista, sino nacional, continental, especialmente compenetrado con la rica y consistente literatura española; por eso adquieren singular valor sus estudios “Cultura y legislación universitaria en la época de Alfonso X ‘El Sabio’”, que, en realidad, debería conocerlo todo auténtico universitario, especialmente autoridades, funciones y dirigentes, ya que se trata de conocer las bases y fundamentos sobre la razón de ser de la vida universitaria, su naturaleza, funciones y relaciones.

Esta referencia nos señala claramente que esta biografía es una exploración, explicación y valoración que realiza el autor con respecto a la producción intelectual de su ilustre padre, de claras raíces y entroncamiento con la formidable lengua y literatura española; por eso adquieren especial valor sus estudios “Análisis ideológica de los tiempos verbales de la conjugación castellana”, del formidable caraqueño Andrés Bello.

LA ÉPOCA DE ORO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

Específicamente, en estas páginas se corroboran los conocimientos sobre los estudios e investigaciones, por ejemplo, sobre Luis de Góngora, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, para citar un puñado de autores representativos de las letras españoles. También esta exhaustiva biografía nos permite conocer el estudio, investigación y crítica que el autor dedicó a la poesía de Vicente Aleixandre, perteneciente a la Generación de 1927, probablemente la última gran generación literaria, a la que también pertenecieron otros grandes escritores de las letras españolas contemporáneas, como los poetas Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Rafael Alberti.

LOS ESTUDIOS DOCTORALES

Cuando no era obligatoria ni una exigencia académica ser doctor, Zoilo León Ordóñez obtuvo el mencionado grado académico en la Universidad Nacional de Trujillo mediante la sustentación de una tesis verdaderamente original, sólida, vasta, inusual y sin antecedentes: “Glosario para la lectura de textos literarios de la Edad Media Castellana (Siglos XII al XV)”, cuyo contenido excede y rebasa los ámbitos del área de educación para proyectarse con lucidez y brillo esplendoroso al campo de la lingüística y la filología del español, particularmente del léxico matriz de nuestra lengua.