El abogado de Paolo Guerrero, Julio García, confirmó que su patrocinado decidió no jugar en la Universidad César Vallejo tras la serie de amenazas que sufrió su madre en Trujillo.

“Todo esto nace fruto de una descoordinación interna, recibimos una carta anoche que desconoce las amenazas y todo esto, estamos preocupados. Paolo Guerrero no va a venir, tiene que definir el club Vallejo, si la carrera de Paolo acaba aquí o si lo dejan libre. Ya depende de ellos si sigue jugando o ya no. Hemos comunicado que queremos una terminación amistosa”, dijo García a la prensa.

El letrado confirmó que la madre del jugador recibió mensajes de presuntos extorsionadores, por lo que su seguridad y la de su familia no se vio garantizada para viajar a la ciudad de Trujillo.

“Esta es una situación que lamentamos mucho, que nos apena mucho, por el club, por su hinchada, por el pueblo de Trujillo, creo que había una gran expectativa por recibir a Paolo y él tenía muchas ganas de ir. Pero realmente la situación es muy complicada. Hoy por hoy esperamos que se pueda resolver el contrato, rescindir de la manera más rápido”, afirmó el abogado.

“Básicamente, el punto es: o vienes a Trujillo o dejas de jugar al fútbol”, agregó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

“Mi mamá me llamó por la noche del día en el que firmamos contrato para decirme que la estaban amenazando. Estoy muy decepcionado de Richard Acuña. Me pone entre ponerme en ese clima de violencia o no jugar más al fútbol”, comentó el futbolista a América TV.