El abogado de la enfermera Dahiana Madrid, Rodolfo Baqué, comentó que “a Diego (Maradona) lo mataron”. Además, apuntó como los responsables del deceso del futbolista en 2020 a los médicos tratantes.

El letrado también aseguró que el astro del futbol era tratado por una afección cardíaca, pero a la vez recibía medicamentos psiquiátricos que le aceleraban el pulso.

Además, según el abogado, Maradona sufrió una caída y cuando la enfermera pidió hacerle una tomografía, uno de sus allegados lo descartó para evitar los comentarios de la prensa.

“Hay una responsabilidad de los médicos tratantes (...) En el fondo hubo muchas alertas de que Maradona, un día antes o un día después, iba a fallecer. Y ninguno de los médicos hicieron algo para evitarlo”, aseveró Baqué en una pausa de la audiencia de declaración indagatoria de Madrid, que se extendió por casi diez horas.

La enfermera, que estaba de guardia el día en que murió Maradona, acudió este miércoles ante la fiscalía de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, por ser sospechosa de homicidio junto a otros seis miembros del equipo médico que atendía al exfutbolista.

Abogado de Maradona dice que sus hijas le robaron y lo abandonaron

Matías Morla, que era el abogado y socio de Diego Maradona, comentó que Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro del fútbol, le “robaron” a su padre y que lo “abandonaron” en sus últimos años.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su ex pareja) Rocío (Oliva). Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie”, dijo Morla en una extensa entrevista con el canal América.