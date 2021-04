La familia de Diego Maradona continúa viviendo complicados momentos luego del fallecimiento del histórico jugador argentino. Esta vez son sus hermanos, Lalo y Lili, quienes son noticia en Argentina luego de que el primero de ellos tenga que ser internado de urgencia en una clínica local tras dar positivo a COVID-19 y la otra sea desalojada de su casa en las próximas horas.





Lalo, el hermano menor de Diego, fue una de las personas que más lo acompañó en sus últimos días. Tras la operación del hematoma subdural, él estuvo junto al histórico ‘10′ junto a su sobrina Dalma. Lo acompañaron en la rehabilitación. Ahora se encuentra luchando por su vida contra el coronavirus.

Por su parte, según reveló el programa ‘El Show de Los Escandalones’, Lili, quien vivía en una vivienda del Diego, será desalojada por los herederos del futbolista debido a que esperan que esta sea incluida en la sucesión familiar.

Dalma, Giannina, Jana, la representación de Diego Fernando y de Diego Junior ya le comunicaron a su tía la decisión, aunque hay versiones que explican que Lili les explicó que solo está de paso debido a que no vive allí.





Duras acusaciones a Dalma y Giannina

Matías Morla, que era el abogado y socio de Diego Maradona, dijo este lunes que Dalma y Gianinna Maradona, hijas del astro del fútbol, le “robaron” a su padre y que lo “abandonaron” en sus últimos años.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su ex pareja) Rocío (Oliva). Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie”, dijo Morla en una extensa entrevista con el canal América.

“¿No viste que Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Salvo las hermanas lo dejaron todos solos. A Maradona lo abandonaron, se murió solo”, añadió Morla, quien aseguró que “Diego nunca estuvo insano” a pesar de que “siempre tuvo problemas con las adicciones”.

