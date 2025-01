Cienciano de Cusco es el equipo peruano que más lauros internacionales ha cosechado hasta el momento, convirtiéndose en un referente del fútbol nacional y hasta internacional, siendo así que todo lo concerniente acerca de este club cusqueño concita la atención de los amantes del balompié dentro y fuera del país.

Ad portas de iniciarse el torneo de la Liga 1 – 2025, y teniendo un cupo en la Copa Sudamericana, el trámite de contratas y refuerzos en la tienda roja han concluido, dando paso a una pretemporada exigente en la ciudad de Cusco.

De este y otros temas habló el administrador del club cusqueño, Sergio Ludeña, quien también dio alcances acerca de varios temas en la interna del club, como la situación con Christian Cueva y los problemas que han tenido con la empresa 1190.

Sobre esto último, el representante de Cienciano, confirmó que dicha empresa, encargada de las transmisiones de los partidos del campeonato local, aún les debe dinero, por lo que pidió a la Federación Peruana de Fútbol, cortar negocios con su representada, por considerarla informal.

“Desde el inicio nosotros no confiamos en este modelo de negocio, el respaldo no estaba claro en 1190. El comportamiento no ha sido el adecuado, todo el año ha habido retrasos, al día de hoy nos están debiendo ya dos meses, y eso repercute en un comportamiento normal, porque nosotros queremos trabajar de manera ordenada y si ellos no nos pagan va a generar un impacto negativo”, refirió.

Después acotó, “al día de hoy nosotros exigimos a la Federación que ya tome al toro por las astas y que de una solución porque ellos son los garantes, son los que firmaron, nosotros como club no tenemos ningún contrato firmado con ellos. Por eso pedimos que esto no se repita durante este año, que exista una garantía líquida importante, que nos diga que si no pagan van a entrar a respaldar esta situación”.

CIENCIANO Y ‘ALADINO’

Sobre los planes de Cienciano para este 2025, el administrador, Sergio Ludeña, mencionó que se halla contento, debido a que con el presupuesto propuesto lograron conseguir jugadores que estaban buscando y que no se cierran a la posibilidad de contratar refuerzos a medio año.

“Estamos contentos con el plantel que hemos formado, está de acuerdo a las obligaciones que tenemos a lo largo del año, siempre existe una posibilidad en julio que se vuelve a abrir el libro de pases. Estamos buscando llevar fútbol a otros estadios de Cusco para que se pueda descentralizar el deporte en la región”, señaló.

Sobre la permanencia del díscolo Christian Cueva, Ludeña refirió que considera que es el mejor jugador que tiene al momento y que ha conversado bastante con él, logrando su compromiso en varios aspectos de cara a la Liga 1 – 2025.

“Cueva es el mejor jugador del fútbol peruano, el talento está, el tema está en volver a lograr el reto de que esté enfocado que esté en peso, que vuelva a encontrarse, confiamos en que este año lo va a lograr y luego de tantas conversaciones hemos visto que él quiere reencontrarse y le hemos dado la confianza”.

DATO:

- Cienciano se halla en su pretemporada en su fortín de Anta, donde se preparan para la presentación oficial del equipo este sábado 18 de enero frente al Jorge Wilstermann, en el partido de fondo en la denominada ‘La Noche del Rojo Imperial’.