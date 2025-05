La tasa de uso de semilla nativa por parte del agricultor peruano es la más baja de Sudamérica, y el hombre de campo prefiere adquirir este producto del sector privado que de los propios laboratorios del Estado, así lo informó el jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Jorge Ganoza Roncal. “Somos el país, a nivel del Sudamérica, que más baja tasa de uso de semillas usamos, Bolivia nos está ganando”, refirió el funcionario, quien estimó que menos del 15 % de agricultores hacen uso de la semilla nativa.

IMPORTANCIA

A esto se le suma que en algunos casos el agricultor prefiere comprar las semillas de casas comerciales, no obstante, esta no es de buena calidad. “Lo que hacemos es importar semillas de otros lugares, pero que no son para las condiciones climáticas de nuestro país”, acotó Ganoza Roncal.

El funcionario refirió que el agricultor compra de las casas comerciales las semillas hasta en el doble del ofertado en laboratorios del Estado. A nivel nacional son 15 los laboratorios, uno ubicado en Santa Rita de Siguas, siendo la semilla de maíz morado y arroz las que son destinadas al mercado nacional.

Ante esta situación se realizará el Primer Congreso Peruano de Semillas, el 21 y 22 de agosto, en la Universidad Católica de Santa María, donde se abordarán temas como el fitomejoramiento, la conservación genética y la exportación de semillas con expertos.