Gran malestar causó en la afición tarmeña la derrota del ADT ante Chankas de Andahuaylas. Dos derrotas y un empate de local es el corolario de una mala campaña con la que inicia el cuadro tarmeño, quien no encuentra ni física, técnica, ni estrategia en la formula de ganar y sumar puntos en la tabla. Los hinchas del “Vendaval Celeste” han pedido la renuncia de Carlos Desio como director técnico.

Sobre el tema se pronunció el presidente del ADT Claudio Vidal Limaylla Pérez quien le dio un ultimatum a Desio.

“Si este sábado 17 no gana al Manucci se va Desio, porque no podemos permitir ya más, los jugadores que trajo no marcan la talla. Además, algunos jugadores de la campaña anterior están calentando la banca, como Jorge Palomino injustamente postergado y otros más”, señaló.

La afición siente que el director técnico no cumple lo que dijo al principio, jugar con un sistema diferente de acuerdo al rival, jugar con 3 en la línea de fondo y un solo atacante ha resultado en amontonar 6 jugadores en el medio campo y esa sería uno de los factores que no ha resultado.

Lo que también preocupa mucho es la proximidad del partido en la Copa Sudamericana frente al Deportivo Garcilaso en el Cusco el 05 de marzo.