El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, retornó este domingo 24 de noviembre al país luego de acudir a la final de la Copa Sudamericana en Asunción.

Cuando fue consultado sobre la pérdida de la sede del Sudamericano Sub 20 que iba a disputarse el próximo año en Perú, Lozano apuntó contra el Instituto Peruano del Deporte.

“ Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado ”, sostuvo el directivo.

Agustín Lozano afirma que cumplirá su gestión como presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue liberado ayer martes 19 de noviembre, del régimen de prisión preliminar, en marco al caso ‘Los Galácticos’.

El Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra Lozano y otros investigados, pues según la Fiscalía, “estarían inmersos en al menos 20 hechos criminales”.

Asimismo, Agustín Lozano afirmó que cumplirá con su periodo de gestión en la presidencia de la FPF, el cual concluye a fines del 2025.

“De cumplir mi mandato, lo voy a cumplir, pero creo que sería irresponsable de mi parte que en este momento que estoy enfocado en cosas más importantes, tenga que pensar en algo que no tiene espacio para mí. Ni lo he pensado, en estos momentos pienso en mi familia, en las tareas que la Federación está ejecutando y desarrollando”, sostuvo a RPP.

Por otro lado, la defensa legal de Lozano, Giulliana Loza, dijo que su cliente asistirá a la audiencia donde evaluarán el pedido fiscal de prisión preventiva, a cargo del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria. Además, el presidente de la FPF asegura no temer volver a prisión.

“Para nada, en absoluto. Al contrario, creo que es una bonita oportunidad para demostrar de qué manera y cuánto se ha trabajado en favor del fútbol peruano y que, naturalmente, las cosas a veces no resultan tan agradables para la opinión pública”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR