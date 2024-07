Agustín Lozano reveló que se reunirá con Jorge Fossati y Juan Carlos Oblitas, pues quiere obtener explicaciones sobre la eliminación de la ‘Bicolor’.

“Tengo mi propio análisis, pero considero prematuro emitir una opinión sin antes escuchar al equipo técnico, quienes nos proporcionarán detalles y precisiones”, declaró ante la prensa.

Luego de la derrota de la Selección Peruana, donde solo consiguieron un punto en el torneo, el presidente de la FPF, escuchará el balance del plantel en marco a las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Mañana hay una reunión de junta directiva en la que se va a presentar el profesor Juan Carlos Oblitas y también Jorge Fossati, quienes nos darán una explicación, una exposición detallada sobre todo lo que se ha vivido tanto lo positivo como lo que se tiene que corregir”, sostuvo.

Asimimo, Lozano se pronunció sobre la polémica salida nocturna de André Carrillo y Christian Cueva. Como se recureda, ambos fueron captados en una discoteca en su regreso a Lima.

“Yo nunca me meto en la vida privada de las personas. Siempre tengo mucho respeto por el hincha y por toda la dirigencia, soy respetuoso de las opiniones. Pero, no soy partidario por opinar sobre algo en lo que no tengo participación”, expresó.

“La única persona persona que tendrá la responsabilidad de decidir quién es convocado y quién no es el comando técnico. Ellos sabrán qué condiciones y cualidades tendrá en cuenta para convocar o no a algún jugador”, añadió.

