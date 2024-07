Juan Reynoso brindó una entrevista para el podcast de Percy Olivares, y habló sobre su salida de la Selección Peruana. En ese sentido, el extrenador indicó que uno de los motivos sería por su relación con los medios.

Luego de cinco meses, Reynoso rompió su silencio sobre este episodio en su carrera y no dudó en culpar a los detractadores, además, a los medios de comunicación como responsables de su retiro de la ‘bicolor’.

“ La experiencia hoy te dice que hay una parte importante que es lo mediático, que mucha gente se queda en eso, en el qué dirán, el por qué lo dirán… ”, declaró para ‘Fuera del sistema’.

A Reynoso le sigue sorprendiendo el rechazo por parte de los hinchas en redes sociales.

“ …Eso de trato de sonreír a algunos, porque eso me va a llevar a ser más simpático y a tener más likes, etc, etc ”, manifestó.

