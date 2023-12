Juan Reynoso tuvo un mal pase con la selección peruana que llevó a su salida hace algunos semanas. Sin embargo, su trabajo con el Cruz Azul en 2021 quedó marcado en la historia del fútbol mexicano, pues logró ganar la Liga MX conquistando la novena estrella para el club azteca.

No obstante, el ‘Cabezón’ salió de la institución, un año después, en medio de polémicas y demandas por ambas partes, y en una reciente entrevista, el exdirector del Cruz Azul, Jaime Ordiales dio detalles sobre la gestión de Juan Reynoso y tuvo fuertes comentarios respecto a su actitud.

¿Qué dijo el exdirector del Cruz Azul sobre Juan Reynoso?

Jaime Ordiales expresó sus preocupaciones sobre la gestión de Reynoso, destacando que se desviaba de sus funciones como entrenador debido a ciertas actitudes dentro de la institución, se tomó la decisión de prescindir de sus servicios.

“ Yo no he visto un equipo en donde el entrenador maneje el equipo como si fuera dueño. En ese momento había una situación en particular, mis respetos para Juan (Reynoso) que había hecho como entrenador un equipo campeón y todo, pero bueno, yo creo que a nivel club la institución se debe de manejar de acuerdo a sus responsabilidades, facultades y situaciones particulares en cada área. Entonces, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y, en ese momento, se tomó la decisión, no nada más de tu servidor ”, contó para AS México.

En ese sentido, el exdirigente destacó que un director técnico no puede pretender ser el “dueño” del equipo. “ No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión, nunca he sido dueño del equipo. Siempre ha habido un dueño encima de mí y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente ”, agregó.

Jaime Ordiales criticó actitudes de Juan Reynoso cuando dirigió al Cruz Azul.