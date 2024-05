¿Jugará en la Liga 1? Kylian Mbappé sorprendió a los hinchas del fútbol europeo al anunciar su salida del Paris Saint Germain (PSG), el importante club parisino en el jugó durante 7 años y en el que compartió cancha con figuras como Neymar o Lionel Messi.

El futbolista indicó que su decisión se basa únicamente en temas personajes, y su deseo de afrontar nuevos retos como futbolista profesional, aunque no ha dio indicios sobre su futuro en algún club europeo, el delantero de 25 años sorprendió con una reciente foto en redes sociales en la que se ve llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La fotografía compartida en las historias de Mbappé causaron dudas entre los hinchas peruanos, pues sospecharían que el aún delantero del PSG quizás estaría considerando sumarse a las filas de la Liga 1 una vez oficializada su salida del club parisino.

Las imágenes que han causado revuelo entre los hinchas locales fueron difundidas por la cuenta de Tiktok de @fijasperu10. En el video se puede ver que supuestamente el delantero francés estaría al aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

¿ Kylian Mbappé llegará a la Liga 1 tras confirmar su salida del PSG?

Kylian Mbappé confirma su salida del PSG

El delantero anunció que se reunirá con su afición por última vez en el Parque de los Príncipes este domingo 12 de mayo. Será su último partido con la camiseta del PSG, enfrentándose al Toulouse por la fecha 32 de la Ligue 1.

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, dijo en un inicio.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como persona, con toda la gloria y los errores que he cometido”, agregó.

“Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1, pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós”, finalizó Mbappé.

