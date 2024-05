¡El fin de una era! Kylian Mbappé decidió no renovar su contrato con el Paris Saint Germain (PSG), por lo que dejará el club tras 7 años en el equipo parisino. Aunque durante mucho tiempo existían rumores de su salida, el delantero francés decidió hacerlo oficial a través de redes sociales.

De acuerdo a su anuncio, su salida del PSG se debe a que buscará nuevos desafíos en su carrera como futbolista profesional. La impactante noticia fue dada HOY 10 de mayo, y de esta manera el reconocido club se queda sin su más importante goleador. Cabe señalar que la salida de Mbappé llega tras la derrota y eliminación de su equipo en la Champions League.

Kylian Mbappé confirma su salida del PSG

El delantero anunció que se encontrará con su afición por última vez en el Parque de los Príncipes este domingo 12 de mayo en el último jugará con la camiseta del PSG frente al Toulouse por la fecha 32 de la Ligue 1.

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, comenzó diciendo el delantero.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como persona, con toda la gloria y los errores que he cometido”, agregó.

“Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1, pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós”, finalizó Mbappé.

Que duro debe ser la vida para un antimadridista.



El Real Madrid clasificado para la final de la Champions y, además, el fichaje de Kylian Mbappé por el conjunto blanco está al caer.



El primer paso ya lo ha dado. Acaba de anunciar su despedida del PSG.pic.twitter.com/XDBPIXro94 — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) May 10, 2024

¿Kylian Mbappé cambió al PSG por el Real Madrid?

Hace unos meses, el periodista Fabrizio Romando confirmó que Mbappé había comunicado al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, su intención de dejar el PSG como agente libre al final de la temporada. Además, reveló que el delantero había recibido una propuesta del Real Madrid, la cual estaba avanzando positivamente para concretarse.

El experto en el mercado internacional, Fabrizio Romano, reveló que el Real Madrid y Mbappé llegaron a un acuerdo completo en febrero. Sin embargo, el anuncio oficial de su llegada se pospondrá hasta después de la temporada, específicamente después de que el equipo de Carlo Ancelotti dispute la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund el 1 de junio.

Tras la divulgación de la noticia, la Ligue 1 compartió un mensaje en sus redes sociales expresando un “Gracias por todo”. En la imagen, se puede ver a Mbappé dándole la mano a un niño que lleva puesta la camiseta del AS Monaco, equipo en el que el futbolista inició su carrera.

Ligue 1 se despide a Kylian Mbappé tras su salida del PSG FOTO: Ligue 1

