Paolo Guerrer busca recuperarse de su mal momento y resurgir con la Univesridad César Vallejo, tanto en la Liga 1 como Copa Sudamericana, luego de acumular empates y derrotas.

Sin embargo, al ser consultado por la pobre participación de la UCV en competencia internacional, el ‘Depredador’ señaló que le adelantó a César Acuña, presidente de César Vallejo, que el plantel trujillano no estaba reforzado para afrontar la Copa Sudamericana.

“Sabíamos que iba a ser durísimo (la Copa Sudamericana), lo conversé con Richard (Acuña) y le mencioné que tenemos un plantel corto, había mucho desgaste estar compitiendo en dos torneos. Espero que la César Vallejo mejore su estructura”, expresó a su salida de la Videna.

Adelantó que no es posible su regreso a las canchas antes de las tres semanas.

“No creo, yo ya tengo desde que me lesioné 10-11 días, antes de dos semanas no me veo jugando, todavía siento molestia. igual todo es monitoreado por el fisioterapeuta”, manifestó.