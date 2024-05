El exfustbolista Andrés ‘Cóndor’ Mendoza se mandó con todo sobre la situación que atraviesa su excompañero Paolo Guerrero, a quien sugirió que cuelgue los botines en la Universidad César Vallejo.

Paolo Guerrero no viene atravesando buenos momentos en la UCV, pues su última lesión (desgarro muscular) del ‘Depredador’ lo mantiene alejado del verde desde hace diez días,

En ese sentido, el ‘Cóndor’ Mendoza para su programa digital Desmarcados, le envió un mensaje directo a Guerrero al conocer de esta lesión.

“Paolo ya tienes que descansar, también ya, ya tiene que parar eso”, comentó el exatacante de la ‘Bicolor’.

Aunque el pedido no fue de mala gana, Mendoza consideró que es importante el descanso. En otras ocasiones, el ‘Cóndor’ ha elojiado a PG9 como el mejor delantero del fútbol peruano.

“La gente que lo critica por la edad debe ser gente que no sabe de fútbol, la edad no importa. Si está bien físicamente, puede jugar tranquilo (...) No hay sucesor de Paolo, hay que buscar, sacar”, señaló.