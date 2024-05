Ricardo Gareca, el actual director técnico de la Selección de Chile sorprendió con sus recientes declaraciones en una entrevista para TNT Sports. El entrenador de la ‘Roja’ reveló que está encantado con la comida chilena.

En la entrevista, el ‘Tigre’ compartió algunas costumbres que adquirió tras su llegada al país sureño y confesó que siente bastante afinidad con la comida chilena e incluso no pudo escoger su platillo favorito porque “todo es rico”.

Ricardo Gareca elogia la comida chilena

“Te puedo decir que se come de primera. Tengo que felicitar a la cocina porque es espectacular. Todo es rico acá. He ido a los restaurantes y todo ha sido de primera. En Chile se come muy bien”, confesó Gareca para TNT Sports Chile.

En ese sentido, el exentrenador de la ‘Bicolor’ se clasificó como una persona bastante ‘tradicional’ y admitió que aún no ha probado todo de las gastronomía de Chile, pues aún le faltan algunos platillos típicos como la popular cazuela chilena.

“Todo lo que es carne asada, pastas, todavía no me he salido de ahí. Todavía no estoy en eso, pero ya lo voy a probar, dame tiempo”, expresó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca confiesa que su “corazón” está en Chile

El exfutbolista argentino no titubeo al aclarar su postura sobre el próximo partido contra Perú en la Copa América 2024. y expresó que está enfocado en lograr un exitoso torneo para Chile.

“Todos los partidos son difíciles . Yo tengo un gran cariño por el Perú, así como por Argentina, pero mi corazón está acá en estos momentos, que es lo más importante. Mi corazón y mi cabeza está acá”, manifestó.

Ricardo Gareca admite que su corazón está con Chile.

