Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Alexander Callens sigue lesionado y no podrá estar para el partido de Perú vs. Venezuela La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado informando que el defensa de la MLS no ha conseguido recuperarse a tiempo, por lo que no estará presente ante Venezuela.