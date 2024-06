Un menor fue salvajemente agredido cuando su madre se encontraba internada en el penal Cristo Rey de Cachiche. La mujer a cargo del infante le habría quemado el cuerpo, golpes con martillo y otros objetos fuertes.

Grave denuncia

La abuela materna del menor de 6 años, Janet Huamán, indicó al canal ATV, que su nieto estaba a cargo de Yovana Torres Cárdenas, quien era amiga de la familia y lo llevó a vivir al infante al sector de Barrio Chino (Salas-Ica). “Cuando mi hija lo trajo, me di cuenta que mi nieta estaba maltratado y el bebé temblaba, y le dije hija eso no es caída, peor que tenga hasta en la barriguita (quemadura) y su dedito, uñita, todo hinchado. El chiquito se despertó en la noche llorando y le dijo a su mamá que ella (Yovana Torres) le pegaba con el cucharon de metal cada vez que le pedía de comer”, declaró la abuela y añadió que, “por la plata lo tenía al bebé, hasta le hacía lavar su ropa al bebé. Esa mujer tiene que estar presa”, enfatizó.

En un video compartido por el medio nacional, también se observa que el menor tiene más de seis lesiones en la cabeza y parte del cuerpo. “Me pegaba bien duro, ella me chancaba los dedos con el martillo y acá me chanco con el chanca ajos, me chancaba con el martillo (su pie), en mi cabeza me tiraba con cuchara de la cocina, me quemó con el cucharón (mientras indicaba su barriga)”, contó el infante.

