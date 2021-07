Alexandra Grande se ha convertido en una de las deportistas más queridas del país por sus grandes logros como las medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. ‘Ale’, como la llama su entorno más cercano, ahora tiene otro objetivo por alcanzar, el más importante, subir al podio en el debut del karate en los Juegos Olímpicos.

Pensaste alguna vez que el karate te daría grandes momentos...

Todos los niños creo que ven el deporte como un hobby, pero yo era muy disciplina desde pequeña. Siempre decía lo que quería alcanzar y con el pasar del tiempo, a base de esfuerzo, lo he conseguido. Siento que mi dedicación para entrenar me ha llevado a conseguir todos los logros que tengo hasta el momento.

¿Cómo llegaste a este deporte?

Mi madre tuvo mucho que ver porque tenía una academia en casa y mis familiares siempre me recuerdan que cuando tenía 3 años o un poquito más me sumaba a su clase sin ser invitada. Realizaba mis puñitos y después dejaba el lugar (risas). En realidad, nadie me obligó a practicar karate y es por eso que recién lo desarrollo a los 7 años, en el estadio Nacional. Antes de eso tuve una etapa en el ballet y en la gimnasia.

Entonces, se podría decir que estabas destinada al karate...

Yo diría que desde el vientre de mi madre ya era karateca. Inclusive, se podría decir que nací con una genética de artes marciales porque mi madre perteneció a la selección peruana de karate y mi padre practicaba el kung-fu.

¿De niña tuviste esa actitud guerrera que vemos todos ahora?

El karate me dio esas agallas con las que afronto todos mis retos y que seguramente la vieron cuando estoy sobre el tatami (lugar de competencia). Esa actitud la fui formando con el pasar de los años gracias a este deporte. Creo que no solo me ha ayudado como deportista, sino también en la vida misma, a ser mejor persona.

Imagino que esperas replicar todo lo aprendido estos años en los Juegos Olímpicos de Tokio...

Claro. A todos los campeonatos siempre voy a demostrar que soy la mejor, esa es la consigna previa a una presentación y los Juegos Olímpicos no son la excepción. Mis expectativas son bastante altas.

La clasificación a Tokio 2020 tuvo una larga espera...

Seguramente lo dices porque caí en el Preolímpico de París, pero sabes, antes de competir, ya me habían informado de mi clasificación a los JJ-OO. y yo arrastraba una pequeña lesión. De no haber recibido esa noticia, hubiera afrontando el campeonato de otra manera, pero al ya tener mi boleto asegurado, junto con mi entrenador decimos no arriesgar nada y pensar en Tokio 2020.

Sirvió el oro en Lima 2019...

Sí. Soy la mejor de América. Además, también me ayudó el ranking olímpico de la Federación Mundial de Karate, donde soy la número nueve.

Datos

- El primer título internacional lo consiguió en el Sudamericano Juvenil de Buenos Aires, en el 2008.

- Cuenta con 33 medallas, pero las que más han resaltado son la de oro en la Premier League de Salzburgo 2016, en Toronto 2015 y en Lima 2019.

- 61 kg es la categoría en la que pelea Grande. Su modalidad es Kumite (combate).

- En el 2017 obtuvo la medalla de oro en los World Games de Polonia. Este evento agrupa todos los deportes que no participan en los Juegos Olímpicos (karate hace su debut en Tokio 2020).

- En el 2018 recibe los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz.