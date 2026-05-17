Alianza Lima dio un paso decisivo hacia el título del Torneo Apertura tras vencer por 1-0 a Cienciano en Cusco. El único gol del encuentro fue anotado por Marco Huamán, resultado que deja al conjunto blanquiazul muy cerca de consagrarse campeón.

El técnico Pablo Guede apostó por un esquema defensivo con línea de cinco para afrontar la altura cusqueña. Entre las novedades del once titular destacó el regreso de Luis Advíncula.

Durante los primeros minutos, el cuadro local intentó generar peligro con remates de larga distancia de Alejandro Hohberg y Cristian Souza.

El momento clave del partido llegó a los 30 minutos, cuando Renzo Salazar fue expulsado tras revisión del VAR por una fuerte falta sobre Jesús Castillo. Con un hombre más en cancha, Alianza Lima encontró mayores espacios para atacar y comenzó a acercarse con remates desde fuera del área.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Advíncula sacó un potente disparo que dejó rebote en el área y Marco Huamán aprovechó la oportunidad para marcar el único tanto del compromiso.

Con esta victoria, el conjunto íntimo quedó a un paso de conquistar el Torneo Apertura.