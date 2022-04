Alianza Lima le ganó 4-1 a Universitario de Deportes el reciente domingo, en una edición más del clásico del fútbol peruano. Si bien han pasado ya algunos días de la contundente victoria, en tienda aliancista siguen las buenas sensaciones, como lo evidenció Edgar Benítez, que consideró que frente a la ‘U’ tuvo una de sus mejores actuaciones.

“Siento que este fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima, me sentí muy bien jugando en una posición que conozco y me pone muy contento el triunfo que conseguimos”, señaló el paraguayo a Willax Deportes.

Asimismo, el ‘Pájaro’ se refirió a lo que significa ganar un clásico. “Es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio, sobre todo, fue importante la contundencia que tuvimos de mitad de cancha hacia arriba, fuimos rápidos y eso ayudó mucho para manejar el partido”, comentó.

Hubo un jugador que destacó mucho. Ese fue Jairo Concha, que se lució con un doblete. Al respecto, Benítez sostuvo que “Concha es un jugador que tiene mucha calidad. Por su juventud, tiene mucho por aprender y equivocarse, es un chico que quiere aprender y eso lo ayuda mucho a seguir creciendo y tiene un respaldo importante del plantel”.

Otro punto que Benítez destacó fue el gesto que tuvo Josepmir Ballón con Piero Quispe, al término del partido del domingo. “El detalle de Ballón fue extraordinario, por algo es nuestro capitán y a un chico como Quispe lo motiva mucho el mensaje de un jugador de experiencia”, reflexionó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de golear a Universitario en el Monumental, los ‘Íntimos’ se preparan para medirse con la Academia Cantolao, este sábado 23 de abril, desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Después de ello, el elenco dirigido por Carlos Bustos deberá enfocarse en Fortaleza, al que se enfrentará el miércoles 27 de abril en Brasil.