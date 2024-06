Erick Osores volvió a las pantallas de América Televisión, en la previa del partido amistoso entre la selección peruana y Ecuador.

El periodista deportivo fue homenajeado con un emotivo video luego de estar luchando varios meses contra una grave enfermedad.

Hace un mes, Osores reveló que superó su complicado diagnóstico y anunció su regreso a las pantallas.

“Aquí estoy de regreso, haciendo mi primer videíto después de un buen tiempo, pero vale la pena. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto, de hecho va a ser así”, indicó.

Los compañeros de Erick Osores dieron palabras emotivas por su regreso y mostraron un video sobre sus momentos más significativos en la TV.

“Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, expresó Óscar del Portal para Erick Osores.

“ Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo ”, respondió el conductor deportivo.

