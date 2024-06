Renato Tapia habría tenido una fuerte discusión con Jorge Fossati previo a la Copa América 2024.

Tras el anuncio de Renato Tapia al revelar que no estará presente en los partidos de la Copa América y las declaraciones de Jorge Fossati, quien confirmó que no llegó a convencer al futbolista a continuar en el torneo, salieron nuevos rumores de una supuesta discusión entre ambos.

Según fuentes internas del Trome, todo habría sucedido en uno de los lobbies del hotel ‘Hyatt Centric’ de San Isidro.

“ ‘Profe’, lo siento mucho, pero no voy a viajar con ustedes, porque (Agustín) Lozano no quiere pagarme mi seguro ni mis 100 mil dólares mensuales (lo que gana en el Celta) ”, habrían sido las palabras de Tapia.

Ante ello, Fossati le pidió la calma para buscar una solución, sin embargo, supuestamente el volante le alzó la voz al DT de la Selección Peruana para exigir que le paguen el seguro, como una vez lo hicieron con Paolo Guerrero.

El entrenador de la ‘Bicolor’ no permitió dicha desconsideración y le aclaró que tenía que respetar a la autoridad presente (Agustín Lozano) y a él.

“ Renato, acá todo lo que quieras, pero tienes que respetar a la autoridad y respetarme a mí ”, fue lo que Fossati habría dicho en ese momento.

“ Me trastocas todos los planes al venir a decirme que no viajas. Bueno, lo que soluciones lo solucionas con el presidente Lozano. Pero conmigo no viajas más, conmigo a la Copa no vas ”, añadió Fossati.

Al parecer Fossati y Tapia habrían tenido esta fuerte pelea a pocos días de que la Selección Peruana dispute la Copa América.

TE PUEDE INTERESAR