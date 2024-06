Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, no participará en la Copa América 2024, torneo continental que iniciará el próximo 20 de junio.

Jorge Fossati, DT de la ‘Bicolor’, confirmó esta tarde la ausencia de Tapia en una breve rueda de prensa desde Estados Unidos.

“ Hablé con Renato (Tapia) el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América ”, manifestó Fossati.

Asimismo, el entrenador reconoció los esfuerzos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para resolver el impase.

“Pero esto ya es decisión de cada uno”, sostuvo el estratega uruguayo.

“ Me parece que lo indicado era que venga acá hasta que se venza el plazo. Me consta que la federación había hecho el esfuerzo. Me parecía muy viable esa posibilidad, pero no le pareció a Renato y cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida, quién soy yo ”, expresó Fossati, quien ahora ubicará a Wilder Cartagena en el lugar de Renato Tapia.

“Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto de mi parte, pero nosotros tenemos que darle solución a los problemas y no quedarnos apesadumbrados. Hace un mes se me cayó otro, como Yotún. Pero ante el suceso hay que buscar soluciones”, añadió.

