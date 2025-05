El comercio informal sigue presente en las calles adyacentes al Mercado de Abastos. Hay decenas de ambulantes que se resisten a dejar las pistas y veredas pese a la restricción emitida por la Municipalidad Provincial de Chincha a través de la ordenanza de N°016. Ayer durante la continuidad del ordenamiento se registró un conato entre los comerciantes y el personal de la Policía Municipal y del servicio de serenazgo.

Ordenamiento de comerciantes

El pasado 11 de marzo tras la reunión entre las autoridades que integran el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se anunció que para el 24 de abril iba a realizarse los trabajos para ordenar las calles y avenidas ocupadas por los informales. Durante ese lapso, los vendedores debían de dejar libres las pistas y veredas de Santos Nagaro, Sucre, Nicolás de Piérola, Arica, Chachapoyas, Caquetá, Italia y otras.

Pero, no lo hicieron. La municipalidad junto con la policía ejecutó el plan de ordenamiento en la fecha prevista logrando la recuperación de la transitabilidad vehicular y peatonal. No obstante, hay hombres y mujeres que no han dejado las vías públicas. Se observa presencia de informales dedicados a la venta de tubérculos, pescados, carne, verduras y otros en tramos de Sucre, Santos Nagaro, Nicolás de Piérola y demás.

La cantidad de ambulantes es reducida en comparación a los días previos de la entrada en vigencia de la citada ordenanza. Algunos de ellos, al percatarse de la llegada de los municipales se retiran sin oponer resistencia, pero luego regresan y vuelven a ocupar las calles. Otros son más renuentes a liberar la vía pública. Además, puede notarse amas de casa comprando productos que se venden en pistas y veredas pese a las mínimas medidas de salubridad.

Otro episodio del ordenamiento son los conatos que se registran con frecuencia. En Santos Nagaro, durante la liberación de la vía, un municipal fue visto empujando a una mujer. Esto estuvo por detonar la gresca entre comerciantes y la Policía Municipal. Cabe mencionar que como parte de la ordenanza los camiones que abastecen a los vendedores han dejado de descargar en las zonas rígidas y ahora lo hacen en el mercado de Cruz Blanca.

