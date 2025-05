El Colegio Cardenalicio celebra esta tarde la primera votación en un proceso sin favoritos claros y marcado por la petición de “unidad de la Iglesia” ante un escenario que los purpurados califican de “difícil, complejo y convulso”. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS