Paco Bazán y Erick Delgado tuvieron unas sentidas palabras en su despedida del programa “Erick y Gonzalo”, luego que Núñez los botó en vivo.

‘Paco’ y el ‘Loco’ se mostraron afectados por lo ocurrido, sin embargo, el primero tuvo duras palabras contra Nuñez. “Se rompió, ya está. Por algo pasan las cosas”, sostuvo el exjugador de Universitario.

“Hemos regresado para agradecerles y decirles que, al menos por mi lado, esta es nuestra última presentación (...) Como él tiene un problema personal conmigo y no me importa lo que diga de mí, pero claro él lo lleva todo a situaciones ajenas”, dijo ‘Paco’.

Bazán lamentó que Gonzalo crea que siempre se habla a sus espaldas. En ese sentido, le dejó un mensaje contundente.

“Eso pudrió la mesa, todo lo lindo que habiamos construido. Esa relación amical se rompió, yo no hablo a tus espaldas, te lo digo en tu cara y te digo qué pienso de tí, no a tu espalda (...) Nosotros estamos acá por Erick Osores, yo me quedé por Erick Osores”, agregó.

Por su parte, Erick Delgado se mostró con los ojos llorosos. “Yo en verdad estoy un poco triste. En el correr de las cosas se me pasa, pero en este momento estoy triste”, agregó el ‘Loco’.