Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 tras golear 3-0 a Los Chankas en el estadio Matute.

Con una actuación sólida, el cuadro blanquiazul aseguró el título a falta de una fecha para el final del certamen.

Desde el inicio del encuentro, Alianza Lima dominó las acciones y encontró en Eryc Castillo a una de sus principales figuras ofensivas. El primer gol llegó a los 12 minutos , cuando Jairo Vélez definió de zurda tras una jugada colectiva iniciada por Esteban Pavez y Castillo.

El segundo tanto llegó a los 27 minutos luego de un rápido contragolpe liderado por Eryc Castillo, quien dejó atrás a la defensa rival y definió con categoría ante el arquero Hairo Camacho. En el segundo tiempo, Los Chankas intentó reaccionar, pero se encontró con la seguridad del guardameta Alejandro Duarte.

El marcador se cerró a los 81 minutos con un cabezazo de Renzo Garcés, que selló la goleada y el título para el conjunto íntimo. Con este resultado, Alianza Lima alcanzó los 39 puntos y sacó seis unidades de ventaja sobre Los Chankas, consagrándose ganador del Torneo Apertura 2026.