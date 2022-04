Un partido que quedará en la historia. Alianza Lima consiguió una contundente victoria (4-1) ante Universitario de Deportes y uno de los protagonistas del encuentro que se jugó por la Liga 1 2022 en el estadio Monumental de Ate fue Jairo Concha.

Tras el partido, Jairo Concha, figura del encuentro tras anotar un doblete, conversó con GOLPERU y explicó que el equipo necesitaba ganar de esta forma para encarar con mejor ánimo lo que resta de temporada.

“Necesitábamos un partido como este en el que todo nos salió bien”, inició el joven volante. “El equipo siempre estuvo unido a pesar de los malos resultados y hoy gracias a Dios nos podemos llevar los tres puntos en un estadio difícil”.

Alianza demostró, tal vez, su mejor juego ante la ‘U’. Consiguieron anotar en los primeros minutos de juego y controlar el partido con el balón. “Nosotros vinimos mentalizados a plasmar nuestro juego, a divertirnos”, dijo Jairo.

Concha explicó que todo Alianza Lima sabía que este partido era clave. “Sabíamos que era un ‘Clásico’ y que teníamos que enfrentarlo con responsabilidad y gracias a Dios nos salió todo”.

En las últimas semanas, existieron duras críticas contra Concha, tras este partido, el volante espera que todo mejore. “No sé si fue mi mejor partido con Alianza, sé que jugué un gran partido. Solo quiero agradecerle a mi familia y a los que me apoyaron porque no la estuve pasando bien, pero espero que este sea un impulso para seguir creciendo”, sentenció el volante.

Alianza Lima tendrá que enfrentar a la Academia Cantolao la próxima jornada de visita y luego buscará sumar su primera victoria en la Copa Libertadores cuando enfrente a Fortaleza en Brasil.