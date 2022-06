Todos lo conocen como ‘Chocherita’ y seguro en alguna ocasión han escuchado su nombre. Es Lalo Archimbaud García, uno de los periodistas deportivos más reconocidos. Con más de 45 años dedicados a la profesión ha pasado por muchos canales, medios de prensa escrita y actualmente trabaja en Alianza Lima, el club de sus amores. Su frase fijo la escuchaste y su forma de presentar a las personas muestran lo caballero que es. En esta nota conoce un poco más de él.

¿Cómo comienzas en el periodismo deportivo?

Yo comienzo animando un campeonato de fulbito del ‘Tío Johnny’ en Panamericana televisión, era un programa infantil.

¿Viste los mejores años del fútbol peruano?

Había grandes futbolistas como Cubillas, Chale, Mifflin, Baylón, Pitín Zegarra, Perico León. Antes el técnico se ponía cabezón.

¿En qué momento cuentas que eras aliancista?

Creo que soy uno de los primeros en decir de qué equipo soy, yo le consulté a Humberto Martínez Morosini, le pregunté “¿Maestro yo si digo que soy hincha de Alianza Lima pasará algo?”. “No hay ningún problema” me dijo. “Eso sí imparcial buscando lo mejor para sus instituciones y con honestidad”, recomendó. Un día lo comenté en la radio, al principio tenía un poco de rechazo, sabes que hay algunos desubicados. El fútbol es un juego, no es una guerra.

¿Cuántos mundiales pudiste ver en vivo?

Yo tengo cinco mundiales, pero dos con Perú, Argentina 78 y España 82. Extraordinarios, en el debut en Córdoba le ganamos 3-1 a Escocia, uno de los mejores equipos de Europa. Vi uno de los mejores goles de Cubillas.

¿Cuéntanos un poco de tu carrera?

Yo nunca me imaginé trabajar en Alianza, he trabajado 25 años en canal 4, 5 años en canal 5, en diversos programas y diarios, tengo un programa en radio ovación (La Hora de Lalo) de 4 a 5, 33 años de labores interrumpidas, soy creador de muchas frases, he hecho comerciales.

Lalo Achimbaud tiene más de 45 años en el periodismo deportivo.

¿El futbolista peruano que más admiras?

‘Perico’ León. Por Perico y Pitín (Zegarra) yo me hice hincha de Alianza, fueron bicampeones (62-63), yo estaba chiquillo, cuando se jugaba con cinco delanteros.

¿Y de los de ahora quién te gusta?

Por su técnica y habilidad Christian Cueva Bravo. Yo le puse ‘Cintura de goma’ ‘antes que le pongan ‘Aladino’. Cuando estaba en San Martín yo lo conocí por Alberto Masías, expresidente de Alianza. Me gusta su picardía, su técnica, tiene buen remate, es de los jugadores que adornan, con la coqueta (pelota) en los pies no sabes por donde va a salir, la trata con mucho amor.

¿Estás feliz por el momento que vive tu hijo?

Pienso que Jean Pierre se lo merece, es un joven muy respetuoso, muy servicial, buena persona, tengo cuatros hijos hombres, es muy querido.

¿En este Apertura puede ser campeón?

Campeón Alianza Lima (risas).

¿Si a fin de año Alianza y Melgar definen el título, a quién le irías?

En este momento no te puedo dar una respuesta porque soy aliancista y amo a mi hijo, pediría a Dios la tranquilidad del caso, del cerebro y el corazón.

El hijo de Lalo viene destacando con Melgar, que es líder de la Liga 1 y ha clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Un marcador para el repechaje?

Perú 2-0 el rival de turno. Un gol de Cueva y la otra ‘pepa’ Lapadula que la haga.

Si clasificamos al Mundial, ¿Paolo y Jefferson debería ir?

Al mundial tienen que ir los mejores, que estén bien, yo soy aliancista, ojalá que se mejoren de sus rodillas, si están bien tienen que ser considerados, los dos han dado mucho, han dejado bien al fútbol peruano, uno tiene que ser grato.

