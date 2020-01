Irónico, calmado. Así se encuentra Pablo Bengoechea en días que son complicados para Alianza Lima por la ausencia de un número 10, un volante creativo que ponga la magia en el medio campo ‘Grone’. El entrenador uruguayo prefiere postergar la presión para cuando le toque afrontar las duras competiciones que se le vienen a su equipo en la presente temporada.

El entrenador empezó hablando de las chances de que el colombiano Macnelly Torres llegue a La Victoria, pero luego habló del tema económico que debe cuidar el club y que lo obligan a mirar a otros elementos. Y también ironizó que por eso no logró el fichaje del argentino Lionel Messi.

“Macnelly Torres, en su momento, era de esos jugadores que habían pocos como él. Me tocó enfrentarlo en 2009 cuando estaba en la Universidad de Chile y él en Colo Colo y el clásico que nos tocó jugar, dio clase. Hace más de 10 años. Luego lo vi en América y son de esos futbolistas que llaman la atención”, dijo el entrenador de Alianza Lima.

Y agregó que: “Hay otros futbolistas que no están o no sé si en ese nivel (de Macnelly Torres), pero que son de esas características. Luego hay que ver a quién podemos contratar. También es un tema de números. A me me gustaría traer a Messi, pero se nos hizo difícil”, señaló en pelna conferencia de prensa.

El entrenador de Alianza Lima ubicó a Macnelly Torres en el “segundo lote de jugadores” que le interesan. Los que no llegarán para quedarse cinco años en Matute, pero sí pueden aportarle mucho al equipo en esta temporada.

TE PUEDE INTERESAR