José Soto se quedó a un paso de conseguir el ascenso a Primera División con Juan Aurich, pero cayó por 2-1 contra Alianza Atlético. Con el dolor de perder la final de la Liga 2, el entrenador podría tener una nueva chance en este certamen la próxima temporada, pero esta vez en el banquillo del club de sus amores: Alianza Lima.

En las semanas posteriores al descenso de los Blanquiazules, el nombre del excapitán suena fuerte para hacerse cargo del primer equipo en el complicado camino que tendrá como finalidad volver a la Liga 1 lo más pronto posible. Pero ¿qué dice el estratega nacional con respecto a la alternativa que se le presenta?

“¿Vas a dirigir Alianza Lima?”, le consultaron a Pepe Soto. “No, nada. Voy a digerir esto (la derrota de Juan Aurich). No he conversado, acá se acaba el contrato hasta la finalización del campeonato y después vamos a ver. Mi familia primero decide”, expresó el ex defensa de los ‘íntimos’.

En ese sentido, la esposa del DT habló con el programa Fútbol en América y manifestó la postura de la familia sobre el retorno a La Victoria en el 2021. “No, mucha presión. Ya está bien conversado. Si la cabeza no cambia, nada cambia”, declaró la pareja del entrenador, quien ya dirigió a los Blanquiazules en el pasado.

Enseguida, Pepe Soto ratificó la posición de sus seres queridos y explicó que desde la institución no se han contactado directamente con él. “Ya te dio la respuesta. Lo que dice la familia, se hace. Vamos a ver qué pesa. Nada está definido, si nadie habla conmigo. Nadie me ha llamado de Alianza”, concluyó.