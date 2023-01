Este lunes 16 de enero, representantes de los clubes de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, Melgar, Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Binacional, brindaron una conferencia de prensa, donde confirmaron que no formarán parte del campeonato 2023, hasta que no se levante la medida cautelar que solicitó la FPF al Poder Judicial.

“Considero que uno de los grandes afectados es el hincha. Esto atenta claramente contra esa posibilidad de alentar a su equipo. Vemos poco viable la realización del torneo sin la participaciones de los ocho clubes”, mencionó Fernando Salazar, actual administrador de Alianza Lima.

Asimismo, Universitario de Deportes, por medio de su representante legal, Adrian Gilabert, aseguró que “las medidas cautelares no son interpelables por las partes”. “Esta suspende los contratos y no hace ninguna distinción entre quién puede jugar. No hay nada que interpretar”.

Por su lado, Sergio Ludueña, representante de Cienciano, dio a conocer la decisión final de los clubes presentes en la conferencia de prensa: “Luego de un análisis de los ocho equipos que estamos acá, hemos decidido no participar del torneo hasta que se levante la medida cautelar”.

ANTECEDENTES

Como se recuerda, el pasado 26 de septiembre la Federación Peruana de Fútbol notificó a los clubes el proceso de licitación que llevó a cabo por la cesión de los derechos de televisión del torneo peruano de Primera División y se especificó que la Federación retomaba el control de los derechos televisivos, por lo que serían ellos quienes negociarían con el mejor postor para la emisión de partidos.

“Sin exclusividades”, así señaló 1190 Sports que sería la transmisión a partir del 2023 de la Liga 1. Cabe destacar que, GOLPERU es el actual canal de televisión que maneja los derechos de la primera división del fútbol peruano.

En el comunicado, la nueva encargada de los derechos televisión informó que se manejará “un modelo de distribución de transmisión multiplataforma sin exclusividades, donde puede participar más de un operador o plataforma; así como la creación de una OTT propia, que puede ser parte de la oferta de los distintos operadores de TV de pago o funcionar de forma independiente”.

Finalmente la Federación Peruana de Fútbol aclaró que tanto ellos como “los asesores externos y 1190 Sports, atendieron con absoluta apertura y transparencia todas las consultas que los clubes llevaron a la reunión”.