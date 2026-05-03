Alianza Lima derrotó 2-1 a CD Moquegua este sábado 2 de mayo en el estadio de Matute, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1.

Con este resultado, el conjunto blanquiazul se consolida como líder del campeonato y mantiene su racha positiva en condición de local.

El equipo dirigido por su comando técnico mostró dominio desde el inicio, con Fernando Gaibor como eje en el mediocampo, encargado de generar juego y conectar las líneas ofensivas.

La propuesta ofensiva dio resultados con un equipo ordenado y eficaz en los momentos clave del partido.

Eryc Castillo abrió el marcador para los íntimos, mientras que Federico Girotti amplió la ventaja con un segundo tanto que encaminó la victoria. Ambos goles reflejaron la superioridad del conjunto local, que supo capitalizar sus oportunidades frente al arco rival.

Sin embargo, CD Moquegua reaccionó y logró descontar a través de Édgar Lastre, generando suspenso en los minutos finales del encuentro.

Pese a la presión visitante, Alianza Lima logró sostener el resultado gracias a su solidez defensiva.

Con este triunfo, Alianza Lima suma tres puntos importantes que lo mantienen en la cima del Torneo Apertura, reafirmando su condición de candidato al título y su fortaleza jugando en casa.