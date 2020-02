Una buena noticia en una semana bastante movida. Previo al partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Beto da Silva quedó habilitado para jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2020 pues su transfer ya está en los registros de la FPF y con eso quedó inscrito como jugador blanquiazul para esta temporada. Aún así, no estará en el choque de este viernes en Matute.

El transfer de Beto da Silva llegó y ya puede debutar con Alianza Lima en la Liga 1 del fútbol peruano, la noticia fue confirmada en la previa del choque contra Deportivo Municipal por la reportera de Gol Perú, Analucía Rodríguez.

El transfer de Beto da Silva llegó este viernes y con esto quedó habilitado para defender la camiseta de Alianza Lima, delantero podrá ser tomado en cuenta por el técnico Pablo Bengoechea desde la próxima semana, cuando a los íntimos les toque debutar en la Copa Libertadores y también enfrentar a Universitario de Deportes en el clásico.

Beto da silva firma contrato y posa con camiseta de alianza lima

Beto da Silva no fue considero en la lista de convocados para este fecha del torneo apertura ante Municipal porque sus papeles no estaban en regla, pero el mismo estratega de Alianza Lima ha resaltado el plus que generará la presencia del joven atacante en su frente.

Como se recuerda Alianza Lima debuta el 5 de marzo en la Copa Libertadores recibiendo a Nacional de Uruguay en el estadio Alejandro Villanueva. Esta puede ser la oportunidad perfecta para ganarse a la hinchada blanquiazul con una buena actuación ante el ‘tricolor’.

