Este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p.m., el estadio Alejandro Villanueva será escenario de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes tendrán su enfrentamiento número 378, en un partido que llega con estadísticas y antecedentes que ofrecen argumentos para ambos equipos.

El historial general favorece ligeramente a los blanquiazules. Desde el primer clásico registrado en 1928, Alianza Lima suma 143 triunfos, frente a 128 de Universitario, además de 106 empates. La diferencia, sin embargo, se reduce considerablemente al revisar únicamente los enfrentamientos oficiales: 112 victorias para Alianza y 109 para Universitario.

Así va el historial de clásicos entre Alianza Lima y Universitario. (Foto: Difusión)

La “U”, además, cuenta con un registro especial en los partidos decisivos entre ambos. Los cremas se han impuesto en 10 definiciones ante su tradicional rival, cuatro de ellas en finales por el título de Primera División: 1987, 1999, 2009 y 2023.

Pero si la historia general favorece a Alianza, los antecedentes recientes sonríen a Universitario. Los merengues han ganado cinco de los últimos diez clásicos, mientras que los íntimos solo consiguieron una victoria en ese período. El último triunfo blanquiazul ante su eterno rival se remonta al 19 de febrero de 2023, por lo que este sábado buscarán volver a imponerse después de más de tres años.

Matute también se ha convertido en un escenario favorable para Universitario. Según la información recopilada por El Datero Betsson, Alianza Lima no derrota a los cremas en el estadio Alejandro Villanueva desde el 3 de noviembre de 2018, cuando se impuso por 2-1, con goles de los uruguayos Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso.

Desde entonces, la “U” ha conseguido resultados importantes en La Victoria, incluido uno de los episodios más recordados de la rivalidad reciente: el 2-0 en la final de 2023, resultado que le permitió consagrarse campeón nacional en el estadio de su clásico rival por segunda vez en su historia.

Ahora, la edición 378 del clásico del fútbol peruano llega en un momento clave del Clausura 2026. Universitario suma 17 puntos y Alianza Lima, 13; mientras que Deportivo Garcilaso lidera con 19 unidades. Un triunfo íntimo acortará distancia; una victoria crema ampliará la diferencia a siete. Además, tras el clásico, Universitario deberá viajar a Cusco para enfrentar precisamente al líder.

Las cuotas favorecen al local, pero los usuarios confían en la “U”

Las cuotas de Betsson colocan a Alianza Lima como favorito para quedarse con el clásico, con una cuota de 2.02. El empate paga 3.20, mientras que una victoria de Universitario tiene una cuota de 3.90. En términos porcentuales, los blanquiazules parten con un 46.53 % de probabilidades de triunfo, frente al 24.10 % de los cremas; en tanto que el empate registra una probabilidad de 29.37 %.

Sin embargo, las preferencias de los usuarios muestran otro panorama: el 44 % de las apuestas por el ganador se inclina por Universitario, frente al 28 % que apuesta por Alianza y otro 28 % por el empate.

El clásico 378 llega, así, con argumentos para ambos lados. Alianza Lima buscará hacer pesar la localía y cortar una prolongada racha sin vencer a Universitario; mientras que los cremas intentarán confirmar el dominio que han mostrado en los enfrentamientos recientes. Con la lucha por el Clausura como telón de fondo, el resultado en Matute puede tener un impacto que vaya más allá de la tradicional rivalidad.