La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 presenta su partido más atractivo este sábado 12 de septiembre, cuando Alianza Lima reciba a Universitario de Deportes a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

El conjunto blanquiazul, ubicado en el octavo lugar con 13 puntos y a seis de la cima, llega con la obligación de reencontrarse con la victoria tras igualar 1-1 ante Juan Pablo II, en Chongoyape, acumulando tres encuentros sin sumar de a tres y buscando romper una racha sin vencer a su clásico rival en Matute desde 2018. De acuerdo con las cuotas de Betano, el equipo local cuenta con una probabilidad de 45% de quedarse con el triunfo y su victoria paga 2.07. Sin embargo, al tratarse de un clásico de alta tensión y considerando que ambos clubes vienen de empatar en la jornada anterior, la opción de una paridad en los 90 minutos se cotiza en 3.10.

En el aspecto individual, el hombre gol del equipo dirigido por Pablo Guede es Eryc Castillo, quien registra siete anotaciones en el Clausura siendo el máximo artillero del club y la principal carta de salvación en varios compromisos, por lo que un tanto suyo en cualquier momento paga 3.75 en el sitio de Betano.

Universitario de Deportes, por su parte, se ubica como escolta del torneo con 17 unidades, a solo dos puntos del líder Deportivo Garcilaso, aunque llega precedido por un decepcionante empate 1-1 en casa frente a Comerciantes Unidos. El elenco merengue no tiene margen de error en su objetivo de seguir peleando el título y buscará extender su racha positiva ante su clásico rival, al que venció 1-0 en el Apertura con gol de Martín Pérez Guedes y ante el que no pierde desde 2023. Según las cuotas de Betano, la victoria del cuadro visitante cuenta con una probabilidad de 24% de concretarse y cotiza en 3.90.

En la ofensiva crema, el jugador con mejor rendimiento goleador en el certamen es Gianluca Lapadula, quien encabeza el ataque de la ‘U’ con seis goles en el Clausura y asoma como la gran amenaza para la zaga íntima, por lo que una anotación del delantero en cualquier momento paga 3.90.

Otras cuotas destacadas de Betano para este súper clásico son las siguientes:

Si el partido termina con menos de 2.5 goles, la Supercuota paga 2.25.

Si el primer tiempo finaliza en empate, la cuota paga 1.95.

Si Alianza Lima anota el primer gol del partido, la opción se cotiza en 1.75.

Este compromiso paralizará al país en una jornada determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el Torneo Clausura. Con el respaldo de su hinchada en Matute, Alianza Lima buscará salir de la racha negativa y acortar distancias en la tabla, mientras que Universitario intentará asestar un golpe como visitante para mantenerse firme en la pelea por el campeonato.