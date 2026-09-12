El clásico del fútbol peruano paralizará al país este fin de semana. Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán el sábado, a las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. En la fecha anterior, por el torneo Clausura, los dos equipos empataron sus respectivos partidos y ahora buscarán sumar una victoria que les permita encaminarse hacia el título nacional.

En esa línea, Luis “Cuto” Guadalupe, tricampeón con el cuadro crema (en 1998, 1999 y 2000) y embajador de Inkabet, opina sobre la importancia de este encuentro.

El exdefensor considera que la ‘U’ llega con mejores argumentos futbolísticos. “Yo veo como favorito a Universitario por su juego en los últimos partidos. [Pienso que] los jugadores, quienes son la base del tricampeonato, van a sacar una buena ventaja en el encuentro”, afirmó.

Asimismo, resaltó la llegada y rendimiento del delantero ítalo-peruano, Gianluca Lapadula, quien ha convertido seis veces en el torneo Clausura. “Espero mucho de él en su primer clásico. Tiene las características de un delantero de la ‘U’: busca muy bien los espacios y se ha complementado con el equipo. Es incómodo para los defensas, atrae marcas, genera peligro. También sabe aguantar el balón. Ahora, los zagueros rivales no solo tendrán que preocuparse por Valera”, explicó.

Además, “Cuto” descartó que un resultado adverso para Universitario en este clásico determine la continuidad del entrenador “crema”. “No es un partido decisivo para la permanencia de [Héctor] Cúper. Cada encuentro es una final y, cuando ganas un clásico, la gente se olvida de todo”, señaló.

La mirada también está puesta sobre Alianza Lima

Guadalupe rescató que el peso de jugar como local puede convertirse en un factor crucial para Alianza Lima, especialmente por la presión que ejercerá su hinchada en Matute. “La presión siempre es para el local. Matute es un estadio pequeño y se siente a la hinchada. Los jugadores están en deuda con los fanáticos, que se sienten inconformes con los últimos resultados de los blanquiazules”, sostuvo.

Además, añadió que los blanquiazules quieren evitar a toda costa el cuarto título consecutivo de Universitario. “Este clásico es un punto de quiebre para el objetivo de ser campeón. La pesadilla de Alianza Lima es que la ‘U’ se convierta en tetracampeón”, señaló.

Finalmente, Guadalupe comentó que ambos equipos “dejarán todo en la cancha” y deberán demostrar su capacidad para afrontar este tipo de encuentros. “Jugar bien y saber competir van de la mano. Eso se refleja en la entrega, que no se negocia. En estos partidos no puedes relajarte. Una expulsión o una jugada innecesaria puede dejarte con un hombre menos, y eso, en un clásico, puede ser determinante. Hay que jugar con mucha inteligencia”, enfatizó.

Cabe mencionar que en cuanto a las cuotas en las apuestas deportivas, Alianza Lima paga 2.08, mientras que la victoria de Universitario vale 3.70. El empate equivale a 3.20.