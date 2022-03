La temporada de Universitario pasó de un inicio demoledor a una etapa de dudas, luego de sumar su segundo partido consecutivo sin ganar en Liga 1. Este sábado, los ‘Cremas’ solo pudieron sacar un empate en casa ante Cienciano y el resultado los mantiene alejados del primer lugar del Torneo Apertura, situación que preocupa al entrenador Álvaro Gutiérrez y a los hinchas.

Tras el encuentro ante el cuadro cusqueño, el estratega brindó una conferencia de prensa y resaltó que se cometieron errores que evitaron el triunfo: “Nos deja una sensación amarga. La realidad dice que necesitábamos los tres puntos. Toda la semana trabajamos para conseguirlos, pero el partido de hoy no fue bueno. No teníamos muchas opciones”.

“Hoy se tomaron malas decisiones. Jugamos corto cuando no debíamos y largo cuando no era necesario. Por arte de magia no se mejora. Hay que trabajar en los errores que cometimos y en nuestras virtudes”, agregó Álvaro Gutiérrez ante los medios de comunicación.

“El equipo quedó tirado atrás en varias oportunidades y perdimos muchas pelotas en salida. Una de las cosas buenas que tiene Cienciano es el pressing que hacen sus jugadores y hoy quedó demostrado. Me voy triste, sé que no hay partidos iguales. A veces hay buenos encuentros, pero hoy nos tocó uno malo”, manifestó.

Por otro lado, el DT de Universitario se refirió a la llegada de Polo: “Tanto el club y como yo, estamos totalmente en desacuerdo, para que no haya especulaciones, con cualquier tipo de violencia física o mental. Tampoco prejuzgamos sin tener certezas. No nos corresponde hablar de la vida particular”.

“Andy es un jugador de selección, que va aportar calidad, velocidad y competencia para los que jueguen en ese puesto y la competencia siempre mejora el producto. Va ser un gran refuerzo para la ‘U’”, sentenció Álvaro Gutiérrez.

Rodrigo Vilca desea jugar en otra posición

El volante Rodrigo Vilca debutó con Universitario y resaltó que esta vez no jugó en el puesto que le gustaría, pero eso no impedirá que se pueda desenvolver de la mejor manera. “El profesor (Álvaro Gutiérrez) me dijo que no salga mucho, que me mantenga atrás. Es el trabajo que hemos venido haciendo. Me he acoplado”, explicó.

“Me sentí bien jugando por izquierda. Mi posición es de ‘10′, como todos saben, porque me da opción de encarar al arco, enganchar y pegar. Esta también es una posición que puedo hacer bien. Creo que de ‘10′ es como me gusta a mí”, agregó el deportista de 23 años.