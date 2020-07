Cuando todos pide al ‘Cholismo’ como la nueva corriente para la Selección Argentina, Ángel Cappa , exentrenador de Universitario y una de las voces más respetadas en el fútbol rioplatense, ‘maneja contra el tránsito’ y descalificó la filosofía de juego de Diego Simeone con Atlético Madrid, considerándolo un estilo que no logra disfrutar ni por televisión.

“Creo que hace bastante tiempo se perdió la identidad del fútbol argentino, que no es que sea mejor o peor que otras, pero es nuestra identidad. Si uno la pierde, entra en conflicto. No tenemos que querer parecernos a los otros, tenemos que recuperar esa identidad, por la que éramos respetados”, expresó el ex DT de Huracán, subcampeonato en el Clausura 2009, y descartó al ‘Cholismo’ como una opción para recuperarla

Ver al ‘Cholo’ con el buzo de la selección argentina es una idea que angustia veterano entrenador. “Diego Simeone no representa la identidad del fútbol argentino. A mí no me quita un milímetro de la admiración que tengo por todo lo que ha conseguido, pero ese fútbol no me representa”, contó el DT consciente que va en contra de un gran mayoría y apuntó “A mí me pidieron que arme un equipo histórico del Real Madrid y no puse a Cristiano Ronaldo, por que mi gusto va por otro tipo de jugadores”.

Bielsa y Gallardo por delante del ‘Cholo’

Una posición diametralmente opuesta es la que siente por Marcelo Bielsa, nuevo inquilino de la Premier League con el Leeds United. “Bielsa está dentro de la familia de los que intentan jugar al fútbol, puedo tener cierta discrepancia en ciertos matices. Pero si tengo que poner una trinchera, está de este lado. No está con Jose Mourinho y ese tipo de entrenadores. Bielsa tranquilamente podría dirigir a Barcelona”, sentenció uno de los últimos románticos e intelectuales del fútbol.

Finalmente comentó sobre las declaraciones de Vicente Del Bosque sobre lo capacitado que esta Marcelo Gallardo para ponerse el buzo del Real Madrid. “Creo que se ha hecho un mito del fútbol europeo, como si fuera algo fuera de lo común. Gallardo, Beccacece o cualquier entrenador argentino podría dirigir al Real Madrid. No pensemos que los europeos son de otra galaxia. Hay muy buenos y muy malos.... Es mucho más fácil dirigir el Real Madrid que a Chacarita, porque ahí son todos cracks y es muy fácil dirigir a los cracks”, comentó finalmente.