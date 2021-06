Uno de los cinco deportes que se estrenan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será el skate y Perú estará presente en este hecho histórico a través de las maniobras de Angelo Caro. Con 21 años, el chiclayano se ha ganado un nombre en el mundo de esta disciplina alternativa y se prepara para dar el golpe en Japón.

¿Alguna vez pensaste en que serías deportista olímpico?

Para nada. En realidad, mi carrera deportiva comenzó así de repente. Monté por primera vez a los 10 años gracias a mi hermano Fabrizzio, quien empezó con los amigos del barrio. Todo por diversión, pero me gustó la adrenalina que sentía por la velocidad en la que me desplazaba. Yo no sabía que años más tarde podía lograr bastantes cosas con el skate.

¿Recuerdas tu primera competencia?

Recuerdo que a los 12 años gané mi primera competencia en Lima, luego me animaron a participar en más torneos y eso me llevó a viajar a varios países. A los 14 competí en Ecuador y pude coronarme. Esa es mi primera conquista internacional y la principal motivación a seguir viajando. Gracias al skate conozco alrededor de 20 países, entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Muchos desconocen el skate y seguramente pensarán que no exige un entrenamiento, ¿es así?

No. Inclusive los que practican por diversión suelen tener varias horas de práctica para poder realizar una maniobra en especial. En mi caso, al ser profesional, me preparo en el aspecto técnico, físico y mental. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Patinaje (FDNPP) nos apoya con los entrenadores, con un coaching y fisioterapeutas. Es más, ellos, junto a otras autoridades nacionales, presupuestaron los viajes al exterior para buscar la clasificación a Tokio 2020.

Justamente lo mental será un aspecto vital para afrontar los Juegos Olímpicos...

Sí. Hay que estar concentrados, al máximo. Tengo toda la responsabilidad del skate peruano en mis pies, pero por eso vengo entrenando desde hace mucho tiempo, lo sigo haciendo, y voy a tratar de hacer todo bien para traer una medalla en el debut del skate en los Juegos Olímpicos. Esa es la meta. Para eso trabajo.

¿Hay alguna maniobra en especial que trabajas para Tokio 2020?

El FLIP 540, donde la patineta gira 50 grados hacia la derecha y caes en medio del tubo. Me costó dominarla, fueron largos entrenamientos, pero ya la tengo dentro de mi repertorio.

Con esta participación olímpica, te convertirás en el embajador del skate peruano...

Así parece (risas). Creo que ahora hay más chicos que se ponen a practicar el skate y eso es bueno para el futuro de este deporte en el país. Eso sí, me gustaría que más autoridades nacionales, como las municipalidades, apoyen con la construcción o el mantenimiento de los skateparks. Sería bueno que cada distrito en Lima y en cada provincia se cuente con esta infraestructura, que sería el mejor aporte para la masificación del skate.