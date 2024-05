Christian Cueva estuvo en ‘Enfocados’, programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y dejó varias revelaciones durante su paso por la Selección Peruana y también en los clubes que estuvos.

Una primera anécdota fue la pelea que tuvo con Juan Manuel Vargas tras obtener el tercer puesto en la Copa América 2015.

Según cuenta, fue invitado a la habitación de Jefferson Farfán y después de festejar con varias botellas, llegaron a ese cuarto Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas.

“Con Claudio había mucho respeto, pro con el loco había un poco mas de confianza y desde el entrenamiento del día anterior me correteó, por que yo lo jodía. Este (señala a Farfán) me dice: jódelo al ‘loco’. Yo dije vamos a joder para celebrar el tercer puesto…”, reconoció.

“ Me fui para allá porque el negro me dijo: ‘Para’. Entonces estaba hablando cuando sentí un ‘huaracazo’ que me volteó la cabeza como en la película del ‘El Exorcista’. Y ‘de maleta’ (por la espalda). Esa mano del loco la sentí quince días ”, recordó Cueva.

DESPEDIDO POR RICHARD ACUÑA

Luego, Cueva contó que Richard Acuña, presidente del club Universidad César Vallejo, lo encontró jugando en una loza deportiva en plena concentración a puertas de un encuentro.

“Habiamos jugado un sábado con Bolognesi y tenía un campeonato en Trujillo con mi familia. Dije, ah no, no los dejo solos... y a los pocos días teniamos un encuentro con River”, contó ‘Aladino’.

“Había firmado dos años por la UCV, pero a los dos meses me fui... Me dijo que ibamos a hablar en su oficina”, concluyó.

PENAL FALLADO EN RUSIA 2018

Cueva reveló que él no era el jugador indicado para patear el penal durante el Perú - Dinamarca por el Mundial Rusia 2018.

Según el talentoso volante, el indicado en patear el penal era Jefferson Farfán. “Cholo yo pateo y él no la soltaba, anda patea”, contó la ‘Foquita’.

“A mi no me sacaba la pelota ‘nica’. Apoyé mal el pie, perdí una confianza”, sentenció ‘Cuevita’.