Ángelo Caro ilusionó al país con sus técnicas en el skateboarding durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista peruano se ubicó en el quinto puesto, sin embargo, quedó con la sed de revancha la cual espera cobrarse en París 2024.

Por esa razón, el representante nacional confirmó que se preparará en el ‘Viejo continente’ para colgarse una medalla en la siguiente edición de los JJ. OO. y dejar en alto el nombre del Perú.

“En abril me voy a vivir a Europa para mejorar mi nivel. Primero, iré a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y a entrenar de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Luego, proyecto viajar a Estados Unidos un año más”, declaró en una entrevista para la página web Legado.

Ángelo Caro confesó que extrañará a sus seres queridos, sin embargo, confía en que su preparación le servirá mucho. “Aprendí mucho en Perú y en América Latina, pero en Europa puliré la parte técnica. Me pone triste dejar muchas cosas, como la familia, la comida y el skatepark de Legado, donde entreno”, señaló.

“Aquí crecí y este recinto tiene hasta mi nombre. Me gustaría caminar por la sede y que mis hijos vean el reconocimiento. Valdrá la pena el sacrificio para traerle una medalla a mi país”, añadió.

De la misma manera, mencionó que ha presentado algunas dolencias. “Sigo en mi etapa de recuperación, después de todas las competencias que afronté el año pasado. En los Juegos Panamericanos de Cali ya tenía tres lesiones, pero entregué todo para cerrar bien el 2021″, expresó.