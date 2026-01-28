1de 10
Lima 2027 se organizará sin construir nuevos recintos deportivos y con un presupuesto reducido en más de 200 millones de dólares, confirmó Panam Sports
2de 10
Tras una visita a la Videna, Panam Sports y el IPD aseguraron que Lima está en condiciones de organizar unos Panamericanos incluso mejores que los de 2019
3de 10
Lima 2027 apunta a ser un evento de alto impacto deportivo y económico
4de 10
Visita técnica a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional
5de 10
Neven Ilic reconoció que los Juegos Bolivarianos 2025 fueron una “muy mala experiencia”, pero aseguró que esos errores no se repetirán en los Panamericanos Lima 2027
6de 10
Las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), que volverán a ser sedes de los Juegos Panamericanos de Lima 2027
7de 10
Lima 2027 se organizará sin construir nuevos recintos deportivos y con un presupuesto reducido en más de 200 millones de dólares, confirmó Panam Sports
8de 10
El presidente de Panam Sports destacó el excelente estado de la infraestructura de Lima 2019, calificándola como “impecable” para albergar nuevas competencias
9de 10
Neven Ilic afirmó que los problemas de los Juegos Bolivarianos fueron responsabilidad de otro equipo organizador
10de 10
Panam Sports expresó su confianza en que el próximo gobierno mantendrá el compromiso con los Juegos Panamericanos