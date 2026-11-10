El atleta arequipeño José Manuel Quispe, integrante del Team CIVA Endurance Club, se consagró subcampeón mundial del circuito Merrell Skyrunner World Series 2026, luego de alcanzar el octavo puesto en la gran final de la Marató dels Dements, disputada en la Serra d’Espadà, España.

El deportista peruano, de 38 años, completó los 42 kilómetros de recorrido y 3.900 metros de desnivel positivo en un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 59 segundos, en una exigente competencia que reunió a la élite internacional del trail running.

Con este resultado, Quispe sumó 90 puntos y alcanzó un total de 568 unidades en el ranking mundial, asegurando el segundo lugar de la clasificación general. El español Manu Merillas se quedó con el título al acumular 647 puntos, mientras que el francés Frédéric Tranchand ocupó el tercer puesto con 563 unidades. De esta manera, el representante peruano consiguió superar al corredor francés por una ajustada diferencia de cinco puntos y subir al podio mundial de la temporada.

“Ha sido una carrera durísima, muy técnica y luchada de principio a fin, pero dejamos todo en la montaña para lograr el objetivo. Confirmar este subcampeonato mundial es la recompensa a muchísimo sacrificio durante todo el año. Este gran logro va para todo el Perú, para mi querida Arequipa y, de manera muy especial, para mi gente de Ayahuasi, Alca y La Unión”, Señaló el deportista. Este resultado representa su mejor ubicación en el ranking mundial, luego de conseguir el octavo lugar en 2024 y el séptimo puesto en 2025.

La campaña internacional de Quispe durante el 2026 estuvo marcada por cinco competencias estratégicas en el continente americano. El arequipeño consiguió cuatro victorias en pruebas disputadas en Chile, Argentina, Ecuador y Perú, además de alcanzar el segundo lugar en la exigente carrera Beast of Big Creek, en Estados Unidos. Estos resultados le permitieron llegar a la gran final con posibilidades de luchar por el título mundial, objetivo que finalmente consolidó con el subcampeonato.

CAJAMARQUINA

Por su parte, la cajamarquina Rosalía Zegarra, también integrante del Team CIVA Endurance Club, completó la destacada participación peruana al ubicarse en el puesto 12 de la categoría femenina de la gran final, con un tiempo de 6 horas, 1 minuto y 35 segundos. Su rendimiento le permitió cerrar la temporada en la décima posición del ranking mundial femenino, con 349 puntos, e ingresar al Top 10 de las mejores corredoras del circuito. Así, Perú consiguió dos importantes resultados en la élite internacional del trail running.